Ogromną niespodzianką zakończył się mecz Pucharu Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim. KSZO rzutem na taśmę pokonało Wisłę Kraków!

Gospodarze zagrają tym samym w dalszej fazie rozgrywek. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.

Przebieg meczu

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Drugą część gry z przytupem rozpoczęła Wisła Kraków. W 55. minucie na listę strzelców wpisał się Hiszpan Chuca. Był to trzeci gol piłkarza na polskich boiskach. Radość fanów “Białej Gwiazdy” nie trwała jednak długo. Już w 70. minucie do wyrównania doprowadził Robert Majewski. Gdy wydawało się, że regulaminowy czas gry skończy się wynikiem 1:1, decydujący cios zadali gospodarze. Gol Szymona Stanisławskiego z 92. minuty zadecydował o awansie trzecioligowca do dalszej fazy rozgrywek. Wisła natomiast odpada z Pucharu Polski już po pierwszym meczu.

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Wisła Kraków 2:1 (0:0)

0:1 – Chuca 55′

1:1 – Robert Majewski 70′

2:1 – Szymon Stanisławski 92′

KSZO: Szymkowiak – Majewski, Mężyk, Kaczmarek, Trochim (59′ Paluch), Mąka, Głaz, Persona, Zaklinka, Kaczmarek (89′ Szydłowski), Stanisławski

Wisła: Buchalik – Sadlok, Janicki, Hoyo-Kowalski, Burliga, Boguski (63′ Beqiraj), Żukow, Mak (63′ Savić), Jean Carlos (71′ Plewka), Chuca, Buksa