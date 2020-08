Manchester City odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po porażce z Lyonem. Wynik spotkania mógłby być inny, gdyby katastrofalnego pudła nie zaliczył Raheem Sterling.

Anglik nie trafił do siatki w banalnej sytuacji przy stanie 1:2. Minutę później francuska drużyna strzeliła trzecią bramkę.

Feralna pomyłka miała miejsce w 86. minucie meczu. Jakim cudem Sterling tego nie trafił? Wie to chyba tylko on sam.

Even the keeper was about to put his hands on his head after that Sterling miss😂 Him wan lose concentration😂#ManCityOL #MCIOL

pic.twitter.com/s8QGgzx2gM

— Cʜɪᴇғ Dʀᴇᴀʏ😷👨‍💻 (@sirDreay) August 15, 2020