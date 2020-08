Inter Mediolan U19 – Stade Rennes U19. Typy, kursy (16.08.2020)

Inter Mediolan U19 zmierzy się w Młodzieżowej Lidze Mistrzów z Stade Rennes.Czy naszpikowana młodymi talentami juniorska drużyna “Nerazzurrich” odniesie zwycięstwo?

Inter Mediolan U19 – Stade Rennes U19 zapowiedź

Juniorzy “Nerazzurrich” wyszli z grupy Młodzieżowej Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca. Dzięki temu zespół zagwarantował sobie udział w 1/8 finału rozgrywek. Najlepszym dotychczas strzelcem drużyny był Matias Fonseca, który zdobył sześć bramek w Youth League. Trzy z nich zanotował u siebie w starciu z Borussią Dortmund.

Tymczasem Rennes musiało przejść 1/16 finału, aby znaleźć się w następnej rundzie. Francuzi pokonali w tej fazie Club Brugge po rzutach karnych. Teraz jednak czeka ich nieco trudniejsze zadanie.

Obie drużyny już od wielu miesięcy nie rozegrały żadnego meczu. Kto będzie górą – faworytem są Włosi, aczkolwiek trudno ocenić formę zespołów w tym momencie.

Inter Mediolan U19 – Stade Rennes U19 kursy

Według bukmacherów, faworytem tego pojedynku są juniorzy Interu. Kurs na ich wygraną wynosi 1.75. Z kolei szanse ich rywali oceniono na kurs 3.59, a na remis na 4.00.

Inter Mediolan U19 – Stade Rennes U19 typy

Inter jest faworytem w tym starciu i jego piłkarze będą chcieli wyraźnie udowodnić to na boisku. To może wskazywać na to, że powinno paść kilka bramek.

Inter U19 – Rennes U-19 | Typ: Powyżej 2.5 goli @1.50 Totolotek

Inter U19 – Rennes U-19 | Typ: Inter wygra @1.75 Totolotek