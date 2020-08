Dariusz Formella zdobył dwie bramki w meczu USL Championship [WIDEO]

Dariusz Formella strzelił dwa gole w meczu USL Championship, w którym jego klub – Sacramento Republic pokonał Tacoma Defiance 3-1.

Polak został zawodnikiem Sacramento Republic latem 2019 roku. Polak wystąpił od tamtego czasu w dziewiętnastu spotkaniach, zdobywając w nich sześć bramek oraz notując jedną asystę.

Bramki

Pierwsze trafienie w tym meczu Dariusz Formella zanotował w 14. minucie, kiedy to przytomnie znalazł się w polu karnym przeciwnika. Polak uderzył piłkę bez przyjęcia i pokonał bramkarza rywali. Tym samym zawodnik wyprowadził swój klub na prowadzenie.

Na kolejnego gola w tym meczu trzeba było czekać do 33. minuty, gdy do siatki trafił Cameron Iwasa. Jednak to nie była ostatnia bramka dla drużyny Sacramento Republic. W końcówce pierwszej połowy ponownie na listę strzelców wpisał się Dariusz Formella, który otrzymał dośrodkowanie z prawej strony. Polak opanował piłkę i zdobył drugą bramkę w tym spotkaniu.

W drugiej części gola strzelił Sam Rogers, ustalając wynik spotkania. Sacramento Republic pokonało 3:1 Tacoma Defiance 3-1.

Wynik

Sacramento Republic – Tacoma Defiance 3:1 (3:0)

1:0 Dariusz Formella 14′

2:0 Cameron Iwasa 33′

3:0 Dariusz Formella 41′

3:1 Sam Rogers 50′