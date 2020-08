Filip Mladenović był bohaterem głośnego transferu na polskim podwórku. Serb od nowego sezonu jest zawodnikiem Legii Warszawa, z którą podpisał trzyletni kontrakt.

Wcześniej wygasła jego umowa z Lechią Gdańsk, do której trafił w styczniu 2018 roku. Przez ten czas wraz z klubem z Gdańska zdobył Puchar Polski, a także zajął trzecie miejsce w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.

Bardzo dobre relacje z byłym trenerem

Filip Mladenović w wywiadzie z Izabelą Koprowiak dla “Przeglądu Sportowego” opowiedział m.in. o swoim byłym trenerze – Piotrze Stokowcu.

“Mieliśmy bardzo dobre relacje i tak już zostanie. On pomógł mnie, a ja się odwdzięczałem. Kiedy przyszedł do Gdańska, nie byłem w najlepszej dyspozycji. Szybko zrozumiałem, czego trener Stokowiec ode mnie wymaga, dostosowałem się. Miał rację, kiedy na początku, gdy objął drużynę, na mnie nie stawiał. Potrzebowałem okresu przygotowawczego, po nim wszystko się poukładało. I kiedy w następnym sezonie wskoczyłem do pierwszego składu, to tak już zostało. Miałem jego zaufanie, ale to było obustronne. Razem osiągnęliśmy historyczny wynik, nikt przed nami tego nie dokonał. Piękna sprawa. Te dwa i pół roku to była mozolna praca, najbardziej intensywna w całej mojej karierze. Nie mogę złego słowa o nim powiedzieć, nie chcę komentować opinii innych zawodników. To ich historie, nie znam tematu.” – powiedział zawodnik.

Debiut

Filip Mladenović zdążył już zadebiutować w barwach Legii Warszawa. W spotkaniu 1/32 finału rozgrywek Pucharu Polski, zawodnik przebywał na boisku przez 71. minut. Serb zdobył nawet jedną z bramek dla swojego zespołu. “Legioniści” wygrali z GKS-em Bełchatów aż 6:1.