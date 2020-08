Karol Linetty coraz bliżej transferu do Torino FC

Rai Sport poinformowało o tym, że przejście Karola Linetty’ego do Torino FC jest bliskie finalizacji. Transfer piłkarza ma zostać ogłoszony w ciągu najbliższych kilku dni.

Od jakiegoś czasu media informowały o tym, że polski pomocnik zmieni barwy klubowe i odejdzie do zespołu Torino.

Kariera w Polsce

Karol Linetty swoją karierę piłkarską rozpoczynał w Sokole Damasławek, z którego w 2006 roku trafił do akademii Lecha Poznań. W ekstraklasie zadebiutował w listopadzie 2012 roku w meczu przeciwko Wiśle Kraków. Jednak na pierwszą bramkę w tych rozgrywkach musiał czekać do marca 2014 roku, kiedy to trafił do siatki w spotkaniu z Piastem Gliwice. Wraz z zespołem “Kolejorza” sięgnął po mistrzostwo Polski oraz Superpuchar Polski.

Włochy

Linetty trafił do Sampdorii latem 2016 roku, przechodząc na zasadzie transferu definitywnego z Lecha Poznań. W barwach drużyny “Blucerchiati” wystąpił w 132 spotkaniach. Zdobył w nich jedenaście bramek oraz zanotował trzynaście asyst. W ostatnim sezonie Serie A Sampdoria zajęła piętnastą pozycję w ligowej tabeli.