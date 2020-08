Liga Mistrzów: Kylian Mbappé wbił szpilkę krytykom Ligue 1

Po zwycięstwie Olympique Lyon nad Manchesterem City stało się faktem, że w półfinale Ligi Mistrzów zagrają dwie francuskie drużyny. Sytuację wykorzystał Kylian Mbappé, który wbił szpilkę kibicom uważającym Ligue 1 za słabe rozgrywki.

W półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów zagrają: Paris Saint-Germain, RB Lipsk, Bayern Monachium oraz Olympique Lyon. Ciężko było przypuszczać, że na tym etapie rozgrywek będą dwa francuskie zespoły.

Wpis zawodnika

Kylian Mbappé po zwycięstwie Lyonu nad Manchester City zamieścił wpis na swoim profilu na Twitterze, w którym wypomniał krytykom Ligue 1 określenie “liga farmerów” oraz pogratulował zespołowi Olympique Lyon.

Francuskie zespoły

Szczególną niespodzianką jest awans Olympique Lyon do tej fazy rozgrywek. Drużyna prowadzona przez Rudiego Garcię pozostawiła na pokonanym placu boju Juventus oraz Manchester City. Z drugiej strony Paris Saint-Germain awansowało do półfinału po szalonej końcówce w meczu z Atalantą Bergamo. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Éric Maxim Choupo-Moting. Tym samym PSG pierwszy raz doszło do tej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów od sezonu 1994/1995.