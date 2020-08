Liverpool: Thiago Alcântara uzgodnił warunki kontraktu

Według informacji “RMC” Thiago Alcantara ma podpisać czteroletni kontrakt z Liverpoolem. Piłkarz miał już ogłosić swoje odejście kolegom z drużyny Bayernu Monachium. Teraz do porozumienia muszą dojść oba kluby.

O tym, że zawodnik opuści szeregi klubu ze stolicy “Bawarii” donoszono w mediach od dłuższego czasu. Wydaje się jednak, że saga związana z przenosinami hiszpańskiego pomocnik dobiega końca. “RMC” poinformowało, że Thiago uzgodnił warunki kontraktu z Liverpoolem.

Kariera

Thiago Alcantara dołączył do FC Barcelony w 2004 roku. W barwach pierwszej drużyny “Dumy Katalonii” wystąpił w 100 spotkaniach. Jednak to dla Bayernu Monachium rozegrał więcej spotkań. Do klubu ze stolicy Bawarii przeniósł się w 2013 roku przeniósł się. Wraz z tym zespołem siedmiokrotnie sięgał po mistrzostwo Niemiec. W koszulce klubu ze stolicy “Bawarii” wystąpił jak do tej pory w 233 meczach, zdobywając w nich trzydzieści jeden bramek oraz notując trzydzieści siedem asyst.

Liga Mistrzów

Thiago Alcantara w dalszym ciągu występuje wraz z Bayernem w obecnej edycji Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale tych rozgrywek “Bawarczycy” zdeklasowali FC Barcelonę aż 8:2. Hiszpański pomocnik rozegrał całe spotkanie przeciwko swojej byłej drużynie. W 1/2 finału Ligi Mistrzów Bayern Monachium zmierzy się z zespołem Olympique Lyon.