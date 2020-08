Z pewnością nie tak wyobrażali sobie pierwszy mecz sezonu kibice Cracovii. Co prawda “Pasy” awansowały do kolejnej rundy Pucharu Polski, lecz osiągnęli to w niesamowicie nerwowej atmosferze.

Podopieczni Michała Probierza do wyeliminowania rywali potrzebowali dogrywki. Doprowadzili do niej w samej końcówce podstawowego czasu gry.

Przebieg meczu

Od pierwszej minuty mogliśmy oglądać dwóch nowych zawodników w szeregach Cracovii. W bramce stanął pozyskany zaledwie przed dwoma dniami Karol Niemczycki. Z kolei w ataku mogliśmy obserwować Marcosa Alvareza.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Dużo większe emocje zobaczyliśmy natomiast w drugiej części spotkania. W 67. minucie przed ogromną szansą stanęła Cracovia, dla której został podyktowany rzut karny. Sergiu Hanca nie zdołał jednak pokonać bramkarza Chrobrego. Strzał Rumuna obronił Kacper Bieszczad. Hasło “niewykorzystane sytuacje lubią się mścić” jest już strasznie oklepane, lecz w tym wypadku znalazło potwierdzenie w rzeczywistości. W 80. minucie Michał Ilków-Gołąb nieoczekiwanie dał Chrobremu prowadzenie. Wydawało się, że Cracovia nie zdoła odrobić strat, lecz w doliczonym czasie gry Cornel Rapa doprowadził do dogrywki.

Dogrywka

Sytuacja gospodarzy mocno się skomplikowała, gdy boisko z powodu obejrzenia czerwonej kartki opuścił Michał Ilków-Gołąb. Cracovia wykorzystała grę w przewadze, strzelając decydującego o awansie gola w 118. minucie meczu. Autorem trafienia został Mateusz Wdowiak.

Chrobry Głogów – Cracovia 1:2 (0:0)

1:0 – Michał Ilków-Gołąb 80′

1:1 – Cornel Rapa 92′

1:2 – Mateusz Wdowiak 118′

Chrobry: Bieszczad – Ilków-Gołąb, Praznovsky, Juraszek, Ratajczak, Ziemann, Mandrysz, Machaj, Piła (76′ Antochów), Banaszewski (76′ Piotrowski), Kowalczyk (61′ Lebedyński)

Cracovia: Niemczycki – Rapa, Helik, Jablonsky, Pestka (106′ Dimun), Loshaj (86′ Siplak), van Amersfoort, Hanca, Kanach (40′ Rakoczy) (106′ Strózik), Wdowiak, Alvarez (71′ Rivaldinho)