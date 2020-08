Nie milkną echa na temat transferu polskiego napastnika, który lada moment powinien zostać oficjalnie potwierdzony.

W ostatnich dniach “Przegląd Sportowy” podał sensacyjną wiadomość. Bartosz Białek niebawem ma być zaprezentowany jako nowy nabytek VFL Wolfsburg. Na konto klubowe Zagłębia Lubin ma wpłynąć kwota odstępnego w wysokości 5 mln euro.

Największy polski talent

Niemieckie media wiążą duże nadzieje z młodzieżowym reprezentantem Polski. “Białek jest uważany za największy polski talent i był już porównywany do gwiazdy Bayernu Roberta Lewandowskiego. W swoim debiutanckim sezonie strzelił 9 bramek w 19 meczach. Borussia Monchengladbach, Eintracht Frankfurt i Bayer Leverkusen są nim zainteresowane. Wolfsburg jest jednak najbliższy tego. Klub chce mini-Lewandowskiego, który ma kosztować 5 mln euro ” – zachwala Białka “Bild” i jednocześnie wspomina o zainteresowaniu ze strony innych klubów z Bundesligi.

Gotowy na wyjazd?

Zastanawiające jest, czy atakujący jest już gotowy na wyjazd do ligi zagranicznej. W Wolfsburgu czeka go poważna konkurencja o miejsce w składzie w postaci Wouta Weghorsta. W podanym wyżej tekście piłkarz został porównany nawet do Roberta Lewandowskiego, który jednak opuszczał ekstraklasę w zupełnie innej sytuacji.