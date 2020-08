Zaskakujące wieści docierają do nas z Półwyspu Apenińskiego. Być może reprezentant Polski po raz kolejny zdecyduje się na zmianę klubu.

Przypomnijmy, że Krzysztof Piątek w styczniu tego roku zamienił AC Milan na Herthę Berlin. Stołeczny klub, który zapowiadał swoje mocarstwowe plany, zapłacił wówczas za napastnika kwotę odstępnego w wysokości 24 mln euro.

Zakusy klubu z Florencji

Być może zakończy swój pobyt w Bundeslidze zaledwie po kilku miesiącach. Gazeta “La Nazione” informuje, że Piątek może zostać kolegą klubowym Bartłomieja Drągowskiego. Władze Fiorentiny szukają zawodnika, który pomógłby w poprawie rozczarowujących rezultatów. Jeżeli ostatecznie ta transakcja zostanie doprowadzona do skutku, to głównym rywalem Polaka o miejsce w jedenastce będzie Patrick Cutrone. Czynnikiem, który może być kluczowy w przeprowadzce, jest to, że piłkarz musiałby zgodzić się na obniżkę zarobków.

Przeciętny sezon

25-latek w minionych rozgrywkach ligi niemieckiej rozegrał 15 spotkań, w których tylko 4 razy trafił do siatki oraz zaliczył 1 asystę. Na swoim koncie ma łącznie 10 meczów i 5 bramek w pierwszej reprezentacji Polski.