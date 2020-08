Młody bramkarz wyjechał do Anglii. Aston Villa pozyskała Oliwiera Zycha

Powiększa się polska kolonia na Wyspach Brytyjskich. Młody golkiper będzie zbierał szlify w akademii angielskiego klubu.

W ostatnich miesiącach zainteresowanie utalentowanym Oliwierem Zychem wyrażały tak wielkie kluby, jak Liverpool, Arsenal, czy Bayern Monachium.

Dołączy do innego Polaka

Przemysław Soczyński z portalu “Skauci.uk” poinformował, że Zych został ostatecznie wytransferowany do Aston Villi. Nieznana jest jednak długość umowy, którą zgodził się podpisać. Warto wspomnieć, że członkiem akademii The Villans jest inny Polski bramkarz, czyli Filip Marschall, który jest o rok starszy od 16-latka.

Młodzieżowy kadrowicz

Zych do Anglii został sprowadzony z Zagłębia Lubin. W ostatnim czasie grał w Centralnej Lidze Juniorów w barwach Miedziowych. Zagrał w 7 spotkaniach, w których 1 raz zanotował czyste konto. Nieśmiało pukał do pierwszej drużyny prowadzonej przez Martina Sevelę. W grudniu ubiegłego roku został nawet uprawniony do występów w ekstraklasie. Wychowanek Arki Gdynia jest reprezentantem Polski do lat 16.

Fot. Zagłębie Lubin