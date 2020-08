Duże osłabienie Paris Saint-Germain przed półfinałowym meczem Ligi Mistrzów. W starciu z RB Lipsk nie będzie mógł wystąpić Keylor Navas.

Kostarykanin w ćwierćfinałowym starciu przeciwko Atalancie doznał rozdarcia mięśnia dwugłowego uda. Klub oficjalnie potwierdził absencję bramkarza we wtorkowym starciu.

Spora strata

Uraz Navasa z pewnością spędza sen z powiek szkoleniowcowi Paryżan, Thomasowi Tuchelowi. 33-letni golkiper był pewnym punktem drużyny od momentu przeprowadzki do Francji. Dużym atutem w walce o awans do finału Champions League byłoby doświadczenie Kostarykanina w tych rozgrywkach. Navas trzykrotnie triumfował bowiem w Lidze Mistrzów wraz z Realem Madryt (2016, 2017, 2018).

Rico zastępcą

Wszystko wskazuje więc na to, że we wtorek między słupkami stanie Sergio Rico. Problemem Hiszpana jest mała liczba minut rozegranych w bieżącym sezonie. Rico wystąpił zaledwie dziewięciokrotnie we wszystkich rozgrywkach, pięciokrotnie zachowując czyste konto.