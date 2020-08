Vincent Kompany zakończył piłkarską karierę

Vincent Kompany ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. 34-latek zamierza w pełni skupić się na roli szkoleniowca Anderlechtu Bruksela.

Od sezonu 2019/20 Belg łączył grę w piłkę z prowadzeniem drużyny. W minionym sezonie rozegrał łącznie 18. spotkań.

Miniony sezon

Poprzednie rozgrywki nie były najlepsze w wykonaniu Anderlechtu. Drużyna w przedwcześnie zakończonym sezonie zajęła ósmą lokatę w tabeli. Nadzieję na lepsze czasy dały jednak trzy ostatnie mecze, rozegrane na przełomie lutego oraz marca. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wygrali spotkania, strzelając w nich aż szesnaście bramek! Trwające rozgrywki Anderlecht rozpoczął od remisu oraz zwycięstwa.

Bogate CV

Vincent Kompany rozpoczynał swoją profesjonalną karierę właśnie w barwach Anderlechtu. W 2006 roku przeniósł się do HSV Hamburg, by dwa lata później trafić do Manchesteru City. To rzecz jasna z angielską drużyną osiągnął największe sukcesy w karierze. Środkowy obrońca został czterokrotnym mistrzem Anglii (2012, 2014, 2018, 2019). Przez lata był absolutnym symbolem drużyny z niebieskiej części Manchesteru. Pełnił również funkcję kapitana.

Reprezentacja

Stoper 89. razy wystąpił w reprezentacji Belgii. Wraz z drużyną narodową wystąpił na mistrzostwach świata w 2014 oraz 2018 roku. Podczas mundialu w Rosji sięgnął po trzecie miejsce w turnieju.