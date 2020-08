Poranne informacje hiszpańskich mediów zdają się mieć potwierdzenie w rzeczywistości. Jak poinformował na Twitterze Nicolo Schira, Ronald Koeman ustalił warunki kontraktu z Barceloną.

Holender zastąpi na stanowisku skompromitowanego Quique Setiena. 57-latek wygrał walkę o posadę trenera m.in. z Mauricio Pochettino oraz Xavim.

Done deal! Ronald #Koeman has agreed personal terms with #Barça to become the new manager of #Barcelona. Ready 3-year contract. #transfers #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 17, 2020