Wyjaśniła się wreszcie przyszłość byłego już piłkarza Manchesteru City. Zaskakujący kierunek Hiszpana?

David Silva wypełnił swój dotychczasowy kontrakt z The Citizens i pozostawał piłkarzem z kartą na ręku. W ostatnich tygodniach w mediach jego nazwisko najczęściej było wymieniane w kontekście transferu do Lazio Rzym. Zdecydował się jednak na powrót do ojczyzny.

Ogromne wzmocnienie

W poniedziałkowy wieczór Real Sociedad ogłosił pozyskanie Silvy. Niezwykle doświadczony pomocnik złożył podpis pod umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Klub z San Sebastian potrzebował poważnego wzmocnienia linii ofensywnej drużyny, ponieważ do Real Madryt z wypożyczenia powrócił Martin Odegaard. Jak się okazuje, David Silva odrzucił także zakusy Valencii, której jest wychowankiem.

Dziesięć lat w Manchesterze

W Anglii 34-latek spędził dekadę. W sezonie 2019/20 łącznie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 40 spotkaniach, w których zdobył 6 bramek i zaliczył 11 asyst. Jego dotychczasowy bilans w reprezentacji Hiszpanii to 125 meczów i 37 goli.