Celtic – KR Reykjavik. Typy, kursy (18.08.2020)

Jeden z faworytów do zapewnienia sobie udziału w Lidze Mistrzów w trakcie sezonu 2020/2021, czyli zespół Celtiku zagra w ramach pierwszej rundy eliminacyjnej z KR Reykjavik.

Celtic – KR Reykjavik zapowiedź (wtorek, 20:45)

W wyniku zdobycia mistrzostwa Szkocji, Celtic walczy o Ligę Mistrzów w kwalifikacjach. Klub z Glasgow w ostatnich latach regularnie melduje się w walce o LM. Wyniki zespołu bywają różne. Dwa ostatnie sezony to dwie porażki w 3. rundzie eliminacyjnej. W trakcie kampanii 2018/2019, Celtic przegrał dwumecz z AEK Ateny. Z kolei w ostatniej edycji Ligi Mistrzów, szkocka drużyna musiała uznać wyższość CFR Cluj.

Z awansem do drugiej rundy kwalifikacji Celtic nie powinien mieć większych problemów. W szczególności, że rywalem jest KR Reykjavik. Drużyna z Islandii po raz ostatni walczyła w eliminacjach do Ligi Mistrzów w trakcie sezonu 2014/2015. Co ciekawe, klub odpadł w 2. rundzie, przegrywając z… Celtikiem.

Szkocki zespół najpierw wygrał 1:0 na wyjeździe, a następnie nie dał żadnej szansy rywalowi u siebie, zwyciężając aż 4:0.

Celtic – KR Reykjavik kursy bukmacherów

Zdecydowanym faworytem meczu jest Celtic. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.08. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 14. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 35.

Celtic – KR Reykjavik typy

Obowiązkiem szkockiej ekipy jest awans do drugiej rundy eliminacyjnej. W związku z tym, typujemy sporo bramek strzelonych przez gospodarzy.

Celtic – KR Reykjavik | Typ: Celtic wygra obie połowy 1.60 @ Betclic

Celtic – KR Reykjavik | Typ: Celtic strzeli minimum dwie bramki w pierwszej połowie 1.89 @ Betclic