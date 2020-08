Polskie oraz chorwackie media poinformowały o tożsamości piłkarza Legii Warszawa zakażonego koronawirusem. Jest nim nowy nabytek warszawskiego klubu, Josip Juranović.

W Polsce wiadomość tę podał portal “Sport.pl”. Chorwat trafił do stolicy pod koniec lipca z Hajduka Split.

Spore zamieszanie

Wykrycie koronawirusa u Juranovicia wprowadziło w szeregach klubu ogromne zamieszanie. Przez pewien czas nie było jasne, czy Legia rozegra dzisiejszy mecz eliminacji do Ligi Mistrzów przeciwko Linfield FC. Gdyby decyzją Głównego Inspektoratu Sanitarnego wszystkich piłkarzy wysłano na przymusową kwarantannę, spotkanie zostałoby odwołane, a klub najprawdopodobniej ukarano walkowerem. Byłaby to katastrofa zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak i finansowej. Wiemy już jednak, że do tego nie dojdzie. GIS wydał pozwolenie zawodnikom Legii na udział w dzisiejszym spotkaniu.

Komunikat

O przypadku koronawirusa w drużynie mistrza Polski poinformowano we wczorajszym oświadczeniu. – Informujemy, że zgodnie z obowiązującym protokołem „UEFA Return to Play”, w niedzielę 16 sierpnia, dwa dni przed meczem I rundy eliminacji Ligii Mistrzów UEFA, drużyna oraz sztab Legii Warszawa przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. U jednego z zawodników test dał wynik pozytywny. Klub niezwłocznie wdrożył wszystkie niezbędne procedury i poinformował o tym przypadku stosowne organy sanitarne, które prowadzą odpowiednie działania. Zawodnik pozostał w domu i przebywa na kwarantannie, a Klub zlecił przeprowadzenie kolejnych badań, które pozwolą zweryfikować wynik testu. Wszyscy pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu są zdrowi i zgodnie z regulacjami UEFA mogą przystąpić do jutrzejszego meczu.

Fot: Legia.com