Oficjalnie: Joe Hart zawodnikiem Tottenhamu

Joe Hart oficjalnie został zawodnikiem Tottenhamu. Doświadczony Anglik podpisał z klubem z Londynu kontrakt do 2022 roku.

33-latek był wolnym zawodnikiem, odkąd wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z Burnley. Anglik trafił więc za darmo na Tottenham Hotspur Stadium.

We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2020