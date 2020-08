Oficjalnie: Marcin Flis zawodnikiem Stali Mielec

Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że nowym zawodnikiem został Marcin Flis. Piłkarz podpisał z zespołem roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Stal Mielec sfinalizowała szósty transfer. Do zespołu beniaminka PKO Ekstraklasy dołącza Marcin Flis. Wcześniej szeregi klubu zasilili bramkarz Michał Gliwa, obrońca Kamil Kościelny, pomocnik Petteri Forsell, a także napastnicy Paweł Tomczyk i Łukasz Zjawiński.

Utrzymanie

Stal Mielec z pewnością ubiegły sezon zaliczy do udanych. Drużyna z Podkarpacia zajęła pierwszą pozycję w Fortuna 1. Lidze. Zespół powraca na najwyższy szczebel rozgrywkowy po 24 latach nieobecności. Z pewnością nadrzędnym celem klubu w nadchodzącym sezonie jest utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Wydaje się to możliwe do zrealizowania, gdyż z powodu reformy rozgrywek z ligi w kampanii 2020/2021 spadnie tylko jeden zespół.

Występował na tym szczeblu rozgrywek

Nowy piłkarz Stali Mielec ma na swoim koncie występy w Ekstraklasie. Łącznie zgromadził ich jak do tej pory szesnaście. Zdecydowaną większość z nich zanotował w barwach GKS-u Bełchatów, jednak zdołał pojawiać się na murawach najwyższego szczebla rozgrywek także w zespole Piasta Gliwice. Teraz otrzyma sporą szansę na poprawę swoich statystyk we wspomnianej lidze.

Fot. Stal Mielec