Lechia Gdańsk: Kenny Saief ponownie trafi do klubu?

Lechia Gdańsk niebawem może ogłosić transfer zawodnika do swojego klubu. Do zespołu z Trójmiasta ma dołączyć Kenny Saief, który był już wypożyczony do gdańskiego zespołu.

Kenny Saief trafił do Lechii Gdańsk w lutym tego roku, zostając wypożyczony z Anderlechtu. Pod koniec sezonu PKO Ekstraklasy powrócił do macierzystego klubu.

Zostanie na dłużej?

Amerykanin zanotował tylko jedenaście występów w barwach Lechii Gdańsk, zdobywając jedną bramkę oraz jedną asystę. Co prawda statystyki nie są imponujące, jednak w grze zawodnika widać było spore umiejętności. Saief doskonale czuł się z piłką przy nodze, potrafiąc w niebywały sposób się przy niej utrzymywać. “Przegląd Sportowy” poinformował o tym, że piłkarz jest bliski przenosin do Lechii Gdańsk. Według informacji najstarszego dziennika sportowego w Polsce w grę wchodzi roczne wypożyczenie z opcją przedłużenia. Zarobki zawodnika miałyby być podzielone na belgijski i polski klub.

Inna polityka

Już wcześniej o polityce transferowej Lechii Gdańsk wypowiedział się Piotr Stokowiec, który na łamach “Przeglądu Sportowego” powiedział.

– Nie bawimy się w masowe zatrudnianie, aby mieć później kilkudziesięciu piłkarzy na kontraktach. Role zmienników często pełnią nasi wychowankowie. Szukamy podniesienia jakości graczy z zagranicy. Staramy się, aby obcokrajowiec był wartością dodaną, a nie uzupełnieniem składu. Nie chcemy kolejnych przeciętniaków – mówił.