Oficjalnie: Ronald Koeman nowym trenerem FC Barcelony!

Zgodnie z zapowiedziami z ostatnich dni Ronald Koeman został trenerem FC Barcelony. Holender podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku.



Bez wątpienia przed holenderskim trenerem stoi trudne zadanie, ponieważ przede wszystkim musi oczyścić szatnię ze złej atmosfery. A to z całą pewnością będzie wiązało się z odejściem wielu graczy, którzy w ostatnich latach byli kluczowi na Camp Nou. Nie da się ukryć, że obecna sytuacja przypomina tę z 2008 roku, gdy kataloński zespół objął Pep Guardiola. Wówczas obecny szkoleniowiec Manchesteru City ustanowił twarde zasady w szatni, a także pozbył się takich gwiazd jak Deco, Ronaldinho, czy rok później Samuel Eto’o. Jak się bardzo szybko okazało były to słuszne decyzje, ponieważ Guardiola na przestrzeni czterech lat zbudował jeden z najlepszych zespołów w historii futbolu.

Czy Koeman wypełni kontrakt?

W ostatnim czasie trenerzy Barcelony nie wypełniają do końca swoich kontraktów. Podobny los może czekać holenderskiego szkoleniowca, ponieważ Victor Font, który wystartuje w marcu w wyborach prezydenckich, nie ukrywa, że jeśli wygra trenerem zostanie Xavi. Podkreśla przy tym, że nawet jeśli Koeman zdobędzie tryplet, zostanie zwolniony w czerwcu.

Cała ta historia pokazuje na jakim etapie organizacyjnym znajduje się obecnie Barcelona. Tym bardziej może dziwić fakt, że Koeman zdecydował się zostawić reprezentację Holandii, która miała duże szanse, by osiągnąć sukces na mistrzostwach Europy i świata, które odbędą się kolejno w 2021 i 2022 roku.

DNA Barcelony

Ronald Koeman nie ukrywa, że mocno utożsamia się z katalońskim klubem. Holender jako piłkarz reprezentował barwy “Dumy Katalonii” w latach 1989 – 1995. Został najbardziej zapamiętany dzięki zwycięskiej bramce w finale Pucharu Europy w 1992 roku przeciwko Sampdorii. Czynnik znajomości katalońskiego DNA mógł być bardzo istotny przy ostatecznym wyborze.

Jako trener, Holender prowadził m.in. Ajax Amsterdam, Valencię czy Everton. Obecnie jest selekcjonerem reprezentacji Oranje. Z pewnością decyzja o opuszczeniu drużyny narodowej nie było dla Koemana łatwa. Szkoleniowiec miał bowiem szansę na poprowadzenie kadry w dwóch dużych turniejach – przyszłorocznych mistrzostwach Europy oraz mundialu w 2022 roku. Jeśli wierzyć hiszpańskim oraz włoskim mediom, Koeman wolał jednak wybrać pracę na Camp Nou.

“Moim marzeniem jest praca w Barcelonie”

Holender spełni tym samym swoje marzenie dotyczące poprowadzenia Barcelony. Koeman przyznał swego czasu, że ogląda wiele spotkań “Dumy Katalonii” i chciałby kiedyś objąć zespół. – Dzisiejsza Barcelona nie jest taka sama, jak ta Pepa Guardioli, ale to nadal fantastyczna drużyna. Z powodu Frenkiego de Jonga oglądam wiele ich meczów. Mam nadzieję, że wygrają La Ligę, ale żeby powalczyć o zdobycie Ligi Mistrzów, muszą poprawić swoją grę. Każdy wie, że moim marzeniem jest praca w FC Barcelonie – przyznał holenderski trener w “Radio Catalunya”. Wygląda na to, że to marzenie właśnie się spełnia.