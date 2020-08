Neymar to bez wątpienia postać, która dzieli fanów futbolu. Przeciwnicy uważają go za piłkarza samolubnego i symulującego upadki na boisku, który nigdy nie spełni oczekiwań, jakie w nim są pokładane od lat. Według sporej części piłkarskich fanów i ekspertów, Brazylijczyk od lat jest jednak zawodnikiem ze światowej czołówki.

Gdy Neymar przychodził do Paris Saint-Germain, wiele osób pukała się w czoło. “Przeszedł tam ze względu na pieniądze”, “chciał być ważniejszy niż Messi” – takie opinie czytaliśmy zaraz po rekordowej transakcji PSG, która wyniosła 222 miliony euro. Patrząc jednak na występy “Les Parisiens” w Lidze Mistrzów w poprzednich sezonach, można było się zastanawiać, czy Brazylijczyk na pewno postąpił dobrze zmieniając otoczenie.

Sezon 2019/2020 okazuje się jednak przełomowy w karierze Neymara. Nikt tutaj oczywiście nie zwraca uwagi na postawę czy statystyki z Ligue 1. Wszyscy patrzą przez pryzmat Ligi Mistrzów, co wydaje się oczywiste. W tym sezonie już nikt bowiem nie zarzuci piłkarzowi PSG, że błyszczy tylko w meczach z Dijon czy Amiens. To fakt, w meczach z Atalantą czy Lipskiem nie trafił do siatki, aczkolwiek był kluczową postacią paryżan. Nie można było powiedzieć o nim złego słowa – nawet krytykom pozostało tylko patrzeć i podziwiać techniczne umiejętności Brazylijczyka.

Neymar jest samolubny? To jeden z największych mitów głoszonych przez kibiców i niektórych ekspertów. Spójrzmy na statystyki z Ligi Mistrzów od sezonu 2013/2014. Widać czarno na białym – to właśnie Brazylijczyk przez ten czas zanotował najwięcej asyst. Nie Messi czy Ronaldo, chociaż piłkarz PSG ma najmniej występów w rozgrywkach z całej trójki.

"𝘽𝙪𝙩 𝙉𝙚𝙮𝙢𝙖𝙧 𝙞𝙨𝙣'𝙩 𝙖 𝙩𝙚𝙖𝙢 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧" 👀

Since his debut in the UCL in 2013/14, no player has provided more assists than him 🤝

That includes assisting the equaliser in their dramatic quarter-final win against Atalanta 🔵🔴 pic.twitter.com/ghFzqbRLp7

— Football Index (@FootballIndex) August 18, 2020