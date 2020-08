Neymar złamał absurdalny przepis. Może nie zagrać w finale Ligi Mistrzów [WIDEO]

Neymar w spotkaniach Ligi Mistrzów z Atalantą i Lipskiem błyszczał na tyle, że wielu ekspertów uznało go obecnie najlepszym piłkarzem świata. Niestety jak się okazuje Brazylijczyka może zabraknąć w finale Ligi Mistrzów, ponieważ we wczorajszym półfinale złamał absurdalny przepis.

“Paryżanie” całkowicie zasłużenie awansowali do wielkiego finału. Przez większość spotkania byli drużyną dominującą. Warto zaznaczyć, że dla PSG jest to historyczny sukces, gdyż nigdy wcześniej nie grali w finale Ligi Mistrzów. W decydującym meczu zmierzą się ze zwycięzcą z pary Olympique Lyon/Bayern Monachium. I co najgorsze dla bezstronnych kibiców w tym meczu może nie zagrać Neymar.

Wymiana koszulek

Neymar po zakończeniu spotkania wymienił się koszulkami z Marcelem Halstenbergiem, co ostatecznie może go kosztować grę w finale Ligi Mistrzów.

Wszystko przez 31-stronicowy protokół UEFA “Return to play”, który został opublikowany na początku sierpnia. W protokole tym jasno jest napisane, że piłkarze powinni się wystrzegać przed wymianą koszulek. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą bowiem kary zgodne z Regulaminem Dyscyplinarnym UEFA. W tym nawet 12 dniowa kwarantanna, która byłaby jednoznaczna z tym, że Neymar nie zagra w finale.

Absurdalny przepis

Nie da się ukryć, że sam przepis jest dość absurdalny, ponieważ na boisku bardzo często dochodzi do starć, w trakcie których piłkarze stykają się ciałami. Co więcej wszyscy zawodnicy przed meczem przeszli testy na koronawirusa. W związku z tym możliwość zachorowania z powodu wymiany koszulek wydaje się mało prawdopodobna.

Trudno przewidzieć jaką decyzję podejmie UEFA, ponieważ pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją. Nie wydaje nam się jednak, by Neymar mógł zostać pozbawiony gry w finale z tak błahego powodu. Tym samym ewentualna kara finansowa powinna być wystarczająca.