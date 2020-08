Thomas Tuchel wściekły na trenera przygotowania fizycznego RB Lipsk [WIDEO]

Thomas Tuchel doprowadził PSG do pierwszego w historii klubu finału Ligi Mistrzów. Podczas półfinałowego meczu z RB Lipsk uwagę zwróciło jednak zachowanie szkoleniowca w stosunku do trenera przygotowania fizycznego rywali.

18 sierpnia to już historyczna data dla Paris Saint-Germain. Zespół po raz pierwszy w historii awansował do finału Ligi Mistrzów, pokonując w półfinale RB Lipsk 3:0. Można powiedzieć, że spotkanie rozstrzygnęło się jeszcze w pierwszej połowie po golach Marquinhosa i Angela Di Marii. W drugiej części spotkania jedno trafienie dorzucił jeszcze Juan Bernat. Tym samym paryżanie osiągnęli historyczny wynik.

Uwagę mediów zwrócił jednak incydent po zakończeniu spotkania. Wówczas Thomas Tuchel zaczął coś tłumaczyć jednemu z asystentów Juliana Nagelsmanna.

Podczas konferencji prasowej trener PSG wyznał, że Daniel Behlau – trener przygotowania fizycznego RB Lipsk włączył się do dyskusji między dwoma głównymi szkoleniowcami drużyn.

– To była sprawa tylko pomiędzy mną a Julianem. To jest w porządku między dwoma trenerami. Ale wtedy włączył się ktoś trzeci. Nie spodobało mi się to, ale już wszystko wyjaśniliśmy – powiedział Thomas Tuchel.

Z kolei Julian Nagelsmann przyznał, że uwagi dotyczyły podejścia RB Lipsk do meczu. Trener przyznał podczas pomeczowej konferencji, że jego podopieczni sfaulowali rywali aż 34 razy.

Who is the Robert Lewandowski look-alike Tuchel was having a go at after the final whistle there? (And what was Tuchel angry about?) pic.twitter.com/Xz6dPYDhIa

— Jack Lang (@jacklang) August 18, 2020