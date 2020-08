Oficjalnie: Reinier wypożyczony do Borussii Dortmund

Oficjalna strona internetowa Borussii Dortmund poinformowała o tym, że Reinier został zawodnikiem klubu. Piłkarz został wypożyczony na dwa lata z Realu Madryt.

Borussia Dortmund dokonała kolejnego wzmocnienia przed nadchodzącym sezonem. Do drużyny z Zagłębia Ruhry trafił utalentowany Brazylijczyk – Reinier. Wcześniej klub pozyskał już Jude’a Bellinghama oraz Thomasa Meuniera.

Potrafią postawić na młodych

BVB od pewnego czasu kojarzy się z drużyną, która posiada w swoich szeregach niezwykle utalentowanych zawodników. Niekwestionowaną gwiazdą Borussen jest Jadon Sancho, który w ostatnim czasie łączony jest z przenosinami do Manchesteru United. Jednak odejście zawodnika wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Borussia to nie tylko Sancho, lecz także inni młodzi piłkarze tacy jak Giovanni Reyna czy Erling Braut Håland. Wypożyczenie Reiniera czy transfer Bellinghama potwierdzają przyszłościowe myślenie włodarzy klubu.

Słowa zawodnika

Na oficjalnej stronie internetowej Borussii Dortmund możemy przeczytać wypowiedź zawodnika po transferze do klubu.

– Cieszę się, że jestem teraz w BVB. To klub znany z tego, że stawia na młodych i perspektywicznych zawodników. Do tego zapewnia im świetne warunki do rozwoju. Mam nadzieję, że nauczę się bardzo wiele i pomogę drużynie osiągać zamierzone cele i sukcesy. Liczę, że przeżyję w tym miejscu wiele świetnych chwil – powiedział.

Fot. Borussia Dortmund