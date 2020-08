Stal Mielec: Mateusz Mak na dłużej w klubie

Oficjalna strona internetowa Stali Mielec poinformowała o tym, że na dłużej w klubie pozostaje Mateusz Mak. Piłkarz podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Stal Mielec w dalszym ciągu buduje kadrę na przyszły sezon. Jednym z jej członków będzie Mateusz Mak, który trafił do mieleckiego zespołu w lipcu ubiegłego roku. Piłkarz ma za sobą bardzo dobry sezon 2019/2020 w Fortuna 1. Lidze, zdobywając w nim dziesięć bramek oraz notując siedem asyst.

Cel realny

Kibice Stali Mielec mogą być uradowani wynikami w zeszłej kampanii. Klub z Podkarpacia zajął pierwszą pozycję w Fortuna 1. Lidze. Tym samym zespół wywalczył awans do Ekstraklasy po 24 latach nieobecności na najwyższym szczeblu rozgrywek. Celem nadrzędnym z pewnością będzie utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Wydaje się to zadaniem realnym do wykonania, gdyż z powodu reformy rozgrywek z ligi w kampanii 2020/2021 spadnie tylko jeden zespół.

Wzmocnienia

Stal Mielec prężnie działa na rynku transferowym. Beniaminek PKO Ekstraklasy pozyskał już sześciu zawodników. Nowymi piłkarzami klubu są bramkarz Michał Gliwa, obrońcy Kamil Kościelny oraz Marcin Flis, pomocnik Petteri Forsell, a także napastnicy Paweł Tomczyk i Łukasz Zjawiński. Takie transfery z pewnością mogą zagwarantować utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywek.