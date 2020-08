Rozgrywki Pucharu Polski ruszyły pełną parą. Dopiero dzisiaj do gry w tych rozgrywkach powróciła Lechia Gdańsk, która w ostatnich dwóch sezonach dochodziła do finałów Pucharu Tysiąca Drużyn.

Drużyna prowadzona przez Piotra Stokowca w 1/32 finału Pucharu Polski trafiła na zespół Stali Stalowa Wola. Klub ze Stalowej Woli w minionym sezonie zajął piętnastą pozycję w 2. Lidze. Tym samym zespół nie zdołał się utrzymać na tym szczeblu rozgrywek.

Przebieg meczu

Lechia Gdańsk od początku spotkania narzuciła rywalowi własny rytm. Już w 18. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Karola Fili. Prawy obrońca głową wykończył dośrodkowanie Rafała Pietrzaka. Chwilę później to Fila wcielił się w rolę asystującego, gdy wyłożył futbolówkę nadbiegającemu Zwolińskiemu. Ten pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Kolejne gole padały w drugiej połowie spotkania. Najpierw w 52. minucie do siatki przeciwnika trafił Maciej Gajos, a asystował mu świetnie dysponowany dzisiaj Fila. W 68. minucie prawdziwe wejście smoka zaliczył Jakub Kałuziński, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie. Do końca spotkania wynik się nie zmienił. Tym samym Lechia Gdańsk zameldowała się w kolejnej rundzie.

Wynik

Stal Stalowa Wola – Lechia Gdańsk 0:4 (0:2)

0:1 Karol Fila 18′

0:2 Łukasz Zwoliński 23′

0:3 Maciej Gajos 52′

0:4 Jakub Kałuziński 68′

Stal: Korziewicz; Hudzik, Witasik, Mroziński, Zmorzyński, Jopek, Waszkiewicz, Stelmach, Płonka, Surmiak, Fidziukiewicz

Lechia: Alomerović; Pietrzak, Kopacz, Nalepa, Fila (80. Kobryń), Gajos (57. Udovicić), Kubicki, Makowski, Sopoćko (65. Żukowski), Mihalik (65. Kałuziński), Zwoliński (57. Flavio)