Liga Mistrzów: Bayern Monachium w wielkim finale

W ramach półfinału Ligi Mistrzów mierzyły się ze sobą zespoły Olympique Lyon oraz Bayernu Monachium. Spotkanie odbywało się na Estádio José Alvalade w Lizbonie.

Przed meczem zdecydowanym faworytem tego pojedynku była drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka. “Bawarczycy” w ćwierćfinale zdeklasowali FC Barcelonę aż 8:2. Natomiast Lyon sprawił nie lada niespodziankę, pokonując na tym samym etapie Manchester City. Oba kluby wiedziały przed spotkaniem, że ewentualny zwycięzca tego meczu w finale zmierzy się z Paris Saint-Germain.

Przebieg meczu

Ku zaskoczeniu wszystkich lepiej to spotkanie zaczęli piłkarze francuskiego klubu. Dogodną okazję miał Memphis Depay, lecz nie trafił w bramkę w sytuacji sam na sam. Niedługo potem jeszcze bliżej strzelenia gola był Karl Toko Ekambi, który uderzył tak, że futbolówka wylądowała na słupku. Jednak jak mówi porzekadło piłkarskie “niewykorzystane sytuacje się mszą” i nie inaczej było tym razem. W 18. minucie na prowadzenie wyszedł Bayern Monachium. Pięknym uderzeniem popisał Serge Gnabry, który pokonał bramkarza rywali. To nie było ostatnie słowo w tej połowie, gdyż w 33. minucie ponownie bramkę zdobył Gnabry, dobijając strzał Roberta Lewandowskiego. W drugiej połowie swoje okazje miał Lyon, lecz nie potrafił pokonać Manuela Neuera. W końcówce spotkania bramkę zdobył polski napastnik, który uderzeniem głową trafił futbolówką do siatki rywala. Wynik nie uległ już zmianie i Bayern Monachium mógł świętować awans do finału Ligi Mistrzów.

Wielki finał

W decydującym o tytule Ligi Mistrzów starciu zmierzą się Paris Saint-Germain oraz wspomniany Bayern Monachium. Dla zespołu “paryżan” będzie to pierwszy finał Ligi Mistrzów w całej historii klubu. Z drugiej strony “Bawarczycy” taki etap osiągnęli pięciokrotnie. Ostatni raz w sezonie 2012/2013, gdy okazali się lepsi od innego niemieckiego zespołu – Borussii Dortmund.

Olympique Lyon – Bayern Monachium (0:2) 0:3

0:1 Serge Gnabry 18′

0:2 Serge Gnabry 33′

0:3 Robert Lewandowski 88′

Lyon: A. Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal (73. Cherki), Dubois (67. Tete), Caqueret, Bruno (46. Mendes), Aouar, Cornet, Depay (C) (58. M. Dembélé), Toko Ekambi (67. Reine-Adélaïde).

Bayern: Neuer (C); Kimmich, Boateng (46. Süle), Alaba, A. Davies, Alcántara (82. Tolisso), Goretzka (82. Pavard), Perišić (63. Coman), Müller, Gnabry (75. Coutinho), Lewandowski.