Oprócz półfinałowego starcia Ligi Mistrzów pomiędzy Olympique Lyon, a Bayernem Monachium, odbywały się także spotkania kwalifikacyjne do kolejnej edycji najważniejszych rozgrywek europejskich.

We środowych spotkaniach nie zabrakło wielu emocji. Łącznie rozegranych zostało jedenaście meczów pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Swojego rywala w kolejnej fazie rozgrywek poznała także Legia Warszawa, która wczoraj okazała się lepsza od zespołu Linfield FC.

Przeciwnik “Legionistów”

Już przed spotkaniem zespołów FC Ararat-Armenia i Omonii Nikozja było wiadome, że zwycięzca tego meczu spotka się w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów z drużyną mistrza Polski. Lepszy w tym starciu okazał się cypryjski klub – Omonia Nikozja i to ten zespół przyleci do Warszawy na spotkanie z Legią. Mecz ten odbędzie 26 sierpnia. Z pewnością “Warszawiacy” muszą pokazać się z lepszej strony niż w pojedynku z Linfield FC, gdy wygrali tylko jedną bramką.

Był konkurs rzutów karnych, było wysokie zwycięstwo

Najwyższym zwycięstwem we środowych spotkaniach popisała się norweska drużyna Molde FK, która pokonała u siebie inną skandynawską ekipę – Kuopion Palloseura aż 5:0. Natomiast w meczu Flory Tallinn z FK Sūduva Mariampol rozstrzygnięcie zapadło dopiero po konkursie rzutów karnych, w którym wygrali zawodnicy litewskiego klubu. W innym spotkaniu Ferencvárosi TC pokonali 2:0 drużynę mistrza Szwecji – Djurgårdens IF.

Komplet środowych meczów

FC Ararat-Armenia – Omonia Nikozja 0:0, dogrywka 0:1

Molde FK – KuPS 5:0

Flora Tallinn – Sūduva Mariampol 1:1, rzuty karne 2:4

Dinamo Tbilisi – KF Tirana 0:2

NK Celje – Dundalk 3:0

Maccabi Tel Aviv – Riga FC 2:0

Ferencvárosi TC – Djurgårdens IF 2:0

FC Sheriff Tiraspol – CS Fola Esch 2:0

Connah’s Quay Nomads – FK Sarajevo

FK Budućnost Podgorica – Ludogorets Razgrad 1:3

Floriana FC – CFR Cluj 0:2