Spezia – Frosinone. Typy, kursy (20.08.2020)

Już dziś poznamy ostatniego beniaminka sezonu 2020/2021 włoskiej Serie A. W drugim meczu finału play offów zmierzą się ze sobą ekipy Spezii oraz Frosinone. Dla gospodarzy będzie to niebywała szansa na pierwszy, historyczny awans do Serie A, natomiast dla Frosinone powrót do włoskiej elity po zaledwie jednym roku.

Spezia – Frosinone zapowiedź

W sezonie regularnym Serie B to Spezia była wyżej w tabeli zajmując 3. miejsce, dzięki czemu została rozstawiona w play offach. Frosinone z kolei dość szczęśliwie zajęło 8. – ostatnie miejsce premiowane grą w barażach, jednak za sprawą wyeliminowania Cittadelli oraz Pordenone dotarło do finału barażowego. Pierwsze spotkanie rozegrane na Stadio Benito Stirpe padło łupem gości, którzy zwyciężyli po bramce Emmanuela Gyasiego. Gol ten może mieć decydujący wpływ na końcowy rezultat dwumeczu, gdyż teraz Spezia musi “tylko” uniknąć w dzisiejszym spotkaniu porażki.

W dwóch meczach bezpośrednich sezonu zasadniczego obie drużyny zanotowały po jednym zwycięstwie – oba były zwycięstwami domowymi, co pokazuje, jak ważny był w tych potyczkach atut własnego boiska. Jeśli tego byłoby mało, Spezia w 8. bezpośrednich meczach przeciwko Frosinone na własnym stadionie nigdy nie poniosła porażki. Aquilotti muszą zatem ponownie być uznani za faworyta tej potyczki oraz awansu do Serie A.

Spezia – Frosinone kursy

Kursy w STS prezentują się następująco: zwycięstwo Spezii wyceniane jest na 2.50, remis na 3.10, natomiast zwycięstwo Frosinone na 3.03.

Spezia – Frosinone typy

Biorąc pod uwagę poprzednie mecze obu drużyn trudno nie mieć wrażenia, że ponownie będziemy mieć do czynienia ze spotkaniem zachowawczym, w którym oba zespoły będą przede wszystkim dążyły do nie stracenia bramki. Spezia może spokojnie nastawić się na kontrataki, gdyż to Frosinone jest ekipą, która musi napierać do przodu.

Spezia – Frosinone | Typ: Spezia wygra + under 2,5 gola @4.45 STS

Spezia – Frosinone | Typ: Obie połowy poniżej 1,5 gola @1.90 STS