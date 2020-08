Michał Kopczyński podpisał kontrakt z Wartą Poznań

Michał Kopczyński w przyszłym sezonie zagra w ekstraklasie. Piłkarz, który ostatnio występował w Arce Gdynia, podpisał kontrakt z Wartą Poznań.

Rozstanie z Arką

28-latek zaistniał w świadomości polskich kibiców dzięki występom w barwach Legii w Lidze Mistrzów. Kontuzje jednak wyraźnie zahamowały jego rozwój. W poprzednim sezonie piłkarz występował w Arce Gdynia, w której wywalczył miejsce w pierwszym składzie podczas rundy wiosennej.

Licznik Michała Kopczyńskiego w zespole z Trójmiasta zatrzymał się na 11 występach. Po zakończeniu sezonu piłkarz bowiem rozstał się z klubem.

“Mam nadzieję, że przed nami owocna współpraca”

Jak się okazało, w przyszłym sezonie wciąż będziemy go oglądać na arenach ekstraklasy. Michał Kopczyński podpisał dwuletni kontrakt z Wartą Poznań.

– Bardzo się cieszę, że podpisałem umowę z Wartą. Wiadomo, że mamy tu robotę do wykonania. Warta Poznań po latach wraca do Ekstraklasy, a ja cieszę się, że w tej Ekstraklasie zostaję. Mam nadzieję, że przed nami owocna współpraca. Czeka nas na pewno trudny sezon, ale Warta już w poprzednim sezonie pokonała, jak silna jest i sportowo, i mentalnie. Musimy pokazać się z dobrej strony i tę Ekstraklasę spokojnie utrzymać – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Michał Kopczyński.

Warta wraca do gry już w niedzielę

Były zawodnik Arki Gdynia to piąte wzmocnienie “Zielonych” przed powrotem po 25. latach do ekstraklasy. Wcześniej do zespołu dołączyli: Mateusz Czyżycki, Konrad Handzlik, Daniel Bielica i Mateusz Kuzimski.

W pierwszej kolejce rozgrywek Warta zmierzy się w Grodzisku Wielkopolskim z Lechią Gdańsk. Mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 15.

Fot. Warta Poznań