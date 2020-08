Oficjalnie: Dawid Szymonowicz nowym piłkarzem Cracovii

Dawid Szymonowicz wzmocnił zdobywców Pucharu Polski. Były piłkarz Jagiellonii i Rakowa trafił do nowego klubu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

20 meczów w ubiegłym sezonie ekstraklasy

25-letni obrońca do tej pory rozegrał w ekstraklasie 35 spotkań, w których raz trafił do siatki. Najwięcej występów w najwyższej lidze zanotował w ubiegłym sezonie. Rundę jesienną spędził w Rakowie, gdzie zagrał w 13 meczach, natomiast w styczniu wrócił do Jagiellonii, gdzie zanotował siedem występów.

Piłkarz liczy na regularną grę

Umowa piłkarza z Jagą wygasa z końcem 2021 roku. Piłkarz obecnie nie ma jednak w zespole perspektyw na regularną grę, dlatego zdecydował się na zmianę otoczenia.

Dawid Szymonowicz ostatecznie trafił do Cracovii, w której spędzi najbliższy rok na zasadzie wypożyczenie. W umowie zawarto opcję transferu definitywnego w razie, gdyby piłkarz sprawdził się w drużynie Michała Probierza.

Cracovia uzupełnia skład przed walką o Ligę Europy

25-latek jest szóstym letnim transferem “Pasów”. Wcześniej do zespołu trafili: Marcos Alvarez, Rivaldinho, Karol Niemczycki, Michael Gardawski i Ivan Marquez. Jak widać, klub bardziej skupił się na wzmocnieniu linii defensywnej.

Cracovia rozpocznie sezon ekstraklasy w sobotę meczem na własnym stadionie z Pogonią. Z kolei w przyszły czwartek drużyna zmierzy się ze szwedzkim Malmö FF w kwalifikacjach do Ligi Europy.

Fot. Cracovia.pl