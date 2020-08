Pogoń Szczecin poinformowała o tym, że Marcin Listkowski uda się do Włoch, gdzie przejdzie testy medyczne przed transferem do US Lecce.

Jesteśmy coraz bliżej kolejnych przenosin polskiego zawodnika do zagranicznego zespołu. Teraz Marcina Listkowskiego od transferu do włoskiego klubu dzielą tylko testy medyczne, o czym poinformowała Pogoń Szczecin.

Nie chciał przedłużyć kontraktu

Na oficjalnej stronie internetowej Pogoni Szczecin możemy przeczytać wypowiedź Dariusz Adamczuka.

– Rozmawialiśmy z Marcinem od roku. Nie chciał podpisać nowego kontraktu. Rozumiemy to i szanujemy. Godzinę temu dograliśmy szczegóły transferu z Lecce z Serie B. Wkrótce Marcin uda się na testy medyczne, jeśli wypadną pozytywnie, to zostanie zawodnikiem klubu z Włoch – powiedział na przedsezonowej konferencji prasowej szef pionu sportowego, Dariusz Adamczuk.

Transfer do spadkowicza

Jeśli Listkowski przejdzie pozytywnie testy medyczne w US Lecce, zostanie zawodnikiem spadkowicza Serie A. “Giallorossi” zajęli osiemnastą pozycję w ubiegłym sezonie i pożegnali się z grą na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Dla Marcina Listkowskiego będzie to pierwszy wyjazd do zagranicznego klubu, gdyż do tej pory występował tylko na polskich boiskach. W barwach Pogoni Szczecin rozegrał 101 meczów, zdobywając w nich dwa gole.