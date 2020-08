Urodziny to bardzo przyjemny czas. Rodzina i znajomi składają ci życzenia, możesz zorganizować dobrą imprezę i liczyć na małe prezenty. Do grona składających urodzinowe podarki dołącza wielu bukmacherów, którzy – z okazji twojego święta – przekażą ci specjalny bonus urodzinowy. Co warto wiedzieć o tej promocji?

Bonus urodzinowy u bukmachera – wszystko, co warto o nim wiedzieć!

Niektóry graczy nurtuje pytanie: skąd bukmacher wie, kiedy się urodziłeś? To proste! Przechodząc przez pełną aktywację konta jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych, w tym najczęściej numeru PESEL oraz skanu dowodu osobistego. To tam widnieje data twojego urodzenia i stąd bukmacher wie, kiedy przyznać ci urodzinowy bonus.

A czym jest taki bonus?

Czym jest bonus urodzinowy u bukmachera?

Bonus urodzinowy to prezent z okazji twojego święta, który otrzymasz od wielu legalnych na polskim rynku bukmacherów. Firmy przyciągają w ten sposób kolejnych klientów, wskazując, że stały gracz jest przez nich, co jakiś czas doceniany, szczególnie w czasie ich indywidualnego święta.

Nie zawsze jednak bonus urodzinowy to środki, które bukmacher przeleje na twoje konto. Typów bonusów jest naprawdę wiele. Niektóre zależą od ciebie i samemu musisz pamiętać o ich aktywacji, inne włączane są automatycznie. Jakie typy bonusów urodzinowych występują wśród polskich, legalnych bukmacherów?

Jakie są typy bonusów urodzinowych od bukmacherów?

Bukmacherzy na polskim rynku posiłkują się szeroką gamą bonusów urodzinowych. Możliwości promocji są ogromne, stąd różnorakie pomysły na wykorzystanie tej możliwości nagrodzenia stałego klienta. Jakie typy bonusu urodzinowego u bukmachera możesz zauważyć?

Freebet – bukmacher bez żadnych dodatkowych obostrzeń przeleje środki na twoje konto główne. Mogą służyć ci do zawierania kolejnych zakładów. Niekiedy możesz od razu wypłacić je na twoje konto w banku, innym razem konieczny będzie obrót (najczęściej raz). Freebety to często niewielkie kwoty (w granicach 10 złotych).

– bukmacher bez żadnych dodatkowych obostrzeń przeleje środki na twoje konto główne. Mogą służyć ci do zawierania kolejnych zakładów. Niekiedy możesz od razu wypłacić je na twoje konto w banku, innym razem konieczny będzie obrót (najczęściej raz). Freebety to często niewielkie kwoty (w granicach 10 złotych). Środki na saldo bonusowe – bukmacher może dać ci szansę zarobienia dodatkowych środków poprzez konto bonusowe. Bonus urodzinowy może np. polegać na przelaniu środków na saldo bonusowe od danej wpłaty. Takie nagrody i dodatkowe kwoty mogą osiągać kwoty kilkuset złotych, ale ich wypłata wymaga określonych obrotów.

– bukmacher może dać ci szansę zarobienia dodatkowych środków poprzez konto bonusowe. Bonus urodzinowy może np. polegać na przelaniu środków na saldo bonusowe od danej wpłaty. Takie nagrody i dodatkowe kwoty mogą osiągać kwoty kilkuset złotych, ale ich wypłata wymaga określonych obrotów. Cashback – z okazji urodzin bukmacher może zwrócić ci środki, które postawiłeś na wytypowanym kuponie. Jeżeli twój kupon okaże się nietrafiony, to stawka, za jaką grałeś zostanie przelana na twoje konto bonusowe (najczęściej) lub główne.

– z okazji urodzin bukmacher może zwrócić ci środki, które postawiłeś na wytypowanym kuponie. Jeżeli twój kupon okaże się nietrafiony, to stawka, za jaką grałeś zostanie przelana na twoje konto bonusowe (najczęściej) lub główne. Gra bez podatku – prezentem na twoje urodziny od bukmachera będzie fakt, że na określone kupony (lub przez cały dzień) firma zdejmie obciążenie podatkowe. W ten sposób zwiększa wartość ewentualnych wygranych.

Jak widzisz, gama bonusów, jakie możesz otrzymać z okazji twoich urodzin są bardzo różne. Wszystko zależy od oferty firmy, w której masz konto. A gdzie możesz być pewny, że otrzymasz jakiś dodatkowy bonus z okazji twoich urodzin?

Od jakiego bukmachera otrzymasz bonus urodzinowy?

Bonusy urodzinowe uruchamiane są przez bukmacherów na stałe, lub okresowo. Prezent może być więc jedynie miłą niespodzianką i nie powinieneś oczekiwać go już przy rejestracji. Na ten moment bonusy urodzinowe oferują dwa podmioty bukmacherskie w Polsce. Prezent za swoje urodziny dostaniesz od:

Totalbet

fotBET

Niektórzy bukmacherzy dają bonusy urodzinowe przy współpracy z partnerami. Inni (jak np. Totolotek) dają bonusy na urodziny graczom, którzy należą do specjalnego VIP clubu. Betclic poszedł z kolei w inną stronę i przygotował ofertę na własne urodziny. W tej promocji do zgarnięcia jest 2000 złotych. Wszystko zależy więc od podejścia firmy do klienta oraz założenia, jakie na dany moment przyjmie. Jeżeli już wiesz gdzie możesz spodziewać się bonusu urodzinowego, to ile on tak naprawdę wynosi?

Ile wynosi bonus urodzinowy u bukmachera?

Stawki, jakie możesz otrzymać od danego bukmachera zależą od rodzaju jego promocji i twoich możliwości regulowania depozytem. Wyżej podaliśmy dwa przykłady bukmacherów, którzy udostępniają bonusy urodzinowe i tym samym postarajmy się na ich podstawie wytłumaczyć, jakiej wysokości prezent możesz dostać z okazji swojego święta.

Totalbet daje freebet w wysokości 10 złotych – freebet ten nie wymaga specjalnego obrotu i możesz śmiało działać z nim tak, jak z pozostałymi środkami z salda głównego gdzie zostanie dopisany z okazji twoich urodzin Od forBET możesz otrzymać freebet w wysokości 20 złotych – w tym wypadku konieczne będzie jednak obrócenie środkami, aby móc wypłacić prezent na swoje konto w banku. Będziesz miał jednak na to 14 dni.

Jakie są warunki uzyskania bonusu urodzinowego u bukmachera?

Niektórzy gracze uważają, że do uzyskania bonusu urodzinowego wystarczy… mieć urodziny. To oczywiście niezbędny aspekt, ale nie zawsze wystarczy świętować, aby liczyć na bonus urodzinowy u bukmachera. Jakie warunki powinieneś spełnić, aby uzyskać dodatkowe środki do typowania kolejnych kuponów?

Przede wszystkim pamiętaj o pełnej aktywacji konta. Wyłącznie w takim przypadku bukmacherzy nagrodzą cię prezentem z okazji urodzin. W przypadku kolejnych firm pozostałe warunki mogą się różnić. Weźmy dalej na tapetę wspomniany już Totalbet i forBET.

Totalbet:

Do otrzymania środków urodzinowych konieczne jest przynajmniej jednorazowe wpłacenie depozytu w historii posiadania tam konta

Warunkiem urodzinowej promocji jest również zawarcie minimum jednego zakładu z konta głównego w historii konta danego gracza

Aby otrzymać bonus urodzinowy, niezbędne jest skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta na trzy dni przed, albo trzy dni po urodzinach

forBET:

Promocja dotyczy wyłącznie aktywnych graczy, posiadających w pełni aktywne konto

Bonus urodzinowy może otrzymać gracz, który w ciągu ostatnich trzech miesięcy wpłacił minimum 100 złotych na depozyt i obrócił nimi przynajmniej raz od daty poprzednich urodzin

Prezent dostaną gracze, którzy założyli konto przynajmniej na 7 dni przed urodzinami, albo najpóźniej 7 dni po urodzinach

Do otrzymania bonusu w przypadku założenia konta po swoich urodzinach, należy napisać na adres [email protected]

Warunki uzyskania bonusu urodzinowego u różnych bukmacherów są jak widzisz podobne, jednak różnią się detalami. Czy są również różnice i podobieństwa dotyczące wypłacenia środków z bonusu powitalnego na konto w banku?

W jaki sposób wypłacić bonus urodzinowy od bukmachera?

Najprościej wygląda sprawa w przypadku Totalbet. Jeżeli otrzymasz urodzinowy freebet od tego bukmachera, to możesz go od razu wypłacić na swoje konto. Przypomina on trochę nagrodę, którą firma dawała przy rejestracji konta (przypomnijmy, że był to freebet 25 złotych). Możesz jednak skorzystać z tego bonusu, aby użyć go na swoim kuponie i spróbować zwiększyć urodzinową stawkę.

Jeżeli chodzi o forBET to bukmacher daje 20 złotych z okazji urodzin, ale stawia warunki dotyczące obrotu środkami. Jakie? Środkami z bonusu musisz obrócić dwa razy. Kurs pojedynczego zdarzenia na kuponie nie może być niższy niż 1,20. Kurs łączny nie może być natomiast mniejszy niż 2,00. Na spełnienie tych warunków masz 14 dni – po tym czasie bonus urodzinowy przepada. Jeżeli spełnisz natomiast warunki, to bukmacher przeniesie środki na saldo główne, skąd możesz dysponować nimi w dowolny sposób – np. przelewając na swoje konto główne w banku.

Bonus urodzinowy u bukmachera – uwagi i wyłączenia

Pamiętaj, że bonusy urodzinowe mają pewne obostrzenia i musisz o nich pamiętać. Zapoznaj się z nimi, aby otrzymać promocję z okazji twojego święta.

Bonus urodzinowy przyznawany jest wyłącznie zweryfikowanym graczom Żeby otrzymać bonus urodzinowy musisz być pełnoletni Bonus urodzinowy może być przypisany do danego konta tylko raz w danym okresie. Jeżeli bukmacher zauważy nieprawidłowości, to ma prawo odebrać ci środki W przypadku forBET musisz pamiętać o obrocie środkami. Jeżeli przez 14 dni nie zrobisz nic z bonusem – ten przepadnie Bonus urodzinowy u bukmachera przysługuje tylko aktywnym graczom Bonusy tego typu nie zawsze przypisywane są automatycznie. Niekiedy konieczny będzie kontakt z Biurem Obsługi Klienta danej firmy Pamiętaj, że wielu bukmacherów nie zalicza do obrotu Gier Karcianych i Zakładów Wirtualnych (tak działa np. forBET). Bukmacher może w każdej chwili wyłączyć promocję urodzinową. Ta nie ma charakteru stałego, więc zakładając konto nie możesz przywiązywać się do aktualnej oferty promocyjnej. Szczególnie ważne, jeżeli urodziny masz na długo po założeniu konta.

Obostrzenia dotyczące bonusu urodzinowego od bukmachera nie są jednak niczym nadzwyczajnym i jesteś w stanie spokojnie je spełnić.

Bonus urodzinowy od bukmachera – pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje bonus od bukmachera?

Bonus urodzinowy przysługuje zarówno nowym, jak i stałym typerom, którzy mają konto u danego bukmachera i w okresie promocji obchodzą swoje urodziny. Niektóre firmy traktują bonus inaczej i przyznają go graczom w momencie własnych urodzin.

Czy bonus urodzinowy u bukmachera przypisywany jest automatycznie?

Wszystko zależy od podejścia bukmachera. W przypadku niektórych (np. Totalbet) do otrzymania bonusu niezbędny jest kontakt z BOK. forBET przypisze bonus automatycznie, ale tylko, jeżeli założyłeś konto przed swoimi urodzinami.

Jacy bukmacherzy oferują bonusy urodzinowe?

Bonus urodzinowy nie jest stałą ofertą i firmy często zmieniają, wyłączają i włączają daną urodzinową promocję. Na ten moment otwarcie chwalą się nimi forBET i Totalbet, w przypadku Totolotka promocja związana jest ze współpracą z partnerami, a Betlic daje promocję na swoje urodziny.

Na co można wykorzystać środki z bonusu urodzinowego?

Środki z bonusu możesz wykorzystać na pełną ofertę bukmachera (chyba, że występują wyłączenia). Jeżeli firma wymaga natomiast obrotu danymi środkami, to najczęściej możesz zagrać wszystko poza sportami wirtualnymi i grami dodatkowymi (m.in. gry karciane).

W jaki sposób bukmacher zweryfikuje, że mam urodziny?

Bukmacher sprawdzi, czy obchodzisz urodziny dzięki danym, które podajesz podczas pełnej aktywacji konta w tym m.in. numerze PESEL i skanie dowodu osobistego.

Czy mogę otrzymać bonus urodzinowy u bukmachera, bez zweryfikowanego konta?

Nie ma takiej możliwości, gdyż bukmacher nie będzie w stanie zweryfikować daty twoich urodzin.