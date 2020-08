Oficjalnie: Petar Mikulić zawodnikiem Widzewa

Oficjalna strona internetowa Widzewa Łódź poinformowała o tym, że Petar Mikulić został nowym zawodnikiem klubu. Piłkarz podpisał z łódzkim zespołem umowę na dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Widzew kontynuuje wzmocnienia klubu przed nadchodzącym sezonem, w którym rozpoczną zmagania w Fortuna 1. Lidze. Petar Mikulić do Widzewa Łódź przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z Dinama Zagrzeb.

Nowe wyzwania

Do tej pory piłkarz był zawodnikiem tylko chorwackich klubów, lecz w dorosłym futbolu nie ma wielkiego doświadczenia. Mikulić to piłkarz urodzony w 2000 wieku, którego nominalną pozycją jest lewa obrona. Na oficjalnej stronie internetowej Widzewa możemy przeczytać, dlaczego zdecydował się trafić do tego klubu.

Wybrałem Widzew i Polskę, bo szukałem nowego wyzwania i chcę coś zmienić w sobie, dalej poprawiać moją grę. Poza tym w Chorwacji, tylko, gdy grasz dla Hajduka lub Dinama, możesz poczuć dobry doping, ale też presję ze strony kibiców. Na to liczę w Widzewie – powiedział zawodnik tuż po podpisaniu kontraktu.

Zawojują pierwszą ligę?

Z pewnością każdy z sympatyków Widzewa Łódź pragnie szybkiego powrotu do Ekstraklasy. Klub dopiero co awansował do Fortuna 1. Ligi, lecz raczej należy się spodziewać, że ambicje włodarzy sięgają zdecydowanie wyżej. Widzew związał się z kilkoma nowymi zawodnikami m.in. utalentowanym Karolem Czubakiem, który w ubiegłym sezonie był jednym z najlepszych strzelców 2. Ligi.

Fot. Widzew Łódź