Oficjalnie: Rafał Wolsztyński piłkarzem Arki Gdynia

Arka Gdynia poinformowała o tym, że nowym zawodnikiem klubu został Rafał Wolsztyński. Piłkarz podpisał z zespołem z Trójmiasta kontrakt, który będzie obowiązywać do końca czerwca 2022 roku.

Kibice Arki Gdynia z pewnością nie mogą narzekać na brak nowych zawodników w trakcie letniego okna transferowego. Klub pozyskał wielu piłkarzy, którzy mają przywrócić zespół na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce.

Szybki powrót do Ekstraklasy

Z pewnością Arka Gdynia chce wymazać z pamięci poprzedni sezon, w którym klub nie zdołał się utrzymać w PKO Ekstraklasie. Ambicje włodarzy niewątpliwie sięgają wyżej, więc nikogo nie powinien zdziwić fakt, że Arka będzie walczyła o powrót do najwyższej ligi. Liczne transfery mają temu zdecydowanie pomóc. Do zespołu Ireneusza Mamrota m.in. trafili już tacy piłkarze jak Kamil Mazek, Szymon Drewniak czy Michał Marcjanik.

Zmiana z Łodzi na Gdynię

Rafał Wolsztyński to piłkarz urodzony w 1994 roku. Zawodnik jest wychowankiem Concordii Knurów, a w ostatnim czasie reprezentował barwy Widzewa Łódź. Co prawda, Widzew awansował do pierwszej ligi, lecz piłkarz postanowił o odejściu do Arki Gdynia. Niezwykle zadowolony z tego faktu jest prezes gdyńskiego klubu, którego wypowiedź możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że pozyskaliśmy Rafała. Był na szczycie naszej listy transferowej, jeśli chodzi o obsadzenie pozycji napastnika. – powiedział.

Fot. Stanisław Wrzosek