Oficjalnie: Ivo Grbić zawodnikiem Atletico Madryt

Atletico Madryt poinformowało na swojej stronie internetowej, że nowym zawodnikiem klubu został Ivo Grbić. Bramkarz podpisał z “Los Rojiblancos” kontrakt, który obowiązywać będzie do końca czerwca 2024 roku.

Ivo Grbić trafił do Atletico Madryt na zasadzie transferu definitywnego z NK Lokomotiva Zagrzeb. Mówi się, że hiszpański klub zapłaci za bramkarza cztery miliony euro, lecz kwota z dodatkowymi bonusami może wzrosnąć do sześciu milionów. Dodatkowo do chorwackiego zespołu dołączy Álex Dos Santos, który do tej pory szkolił się w Madrycie.

Przychodzi jako zmiennik

Nie jest tajemnicą, że Ivo Grbić przychodzi do klubu, aby pełnić funkcję rezerwowego bramkarza. Z klubem z Madrytu pożegnał się Antonio Adán, który wcześniej był owym zmiennikiem. Pozycja numer jeden w bramce drużyny “Los Rojiblancos” zarezerwowana jest dla Jana Oblaka. W ostatnim czasie pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu Chelsea FC słoweńskim bramkarzem, jednak przejście do zespołu “The Blues” wydaje się nierealne.

Kariera w ojczyźnie

Jak do tej pory Ivo Grbić reprezentował barwy klubów z Chorwacji. Bramkarz jest wychowankiem Hajduka Split, lecz to w innym zespole wystąpił w większej ilości meczów. W 2018 roku został zawodnikiem wspomnianego NK Lokomotiv Zagrzeb i to tam zaczął odgrywać ważniejszą rolę. Dla tego klubu rozegrał 74 spotkaniach, zachowując czyste konto w 22 z nich.

Fot. Twitter Atletico Madryt