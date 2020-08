Piast Gliwice: Dwa kluby chcą pozyskać Mikkela Kirkeskova

Przygoda Mikkela Kirkeskova z Piastem Gliwice wydaje się zmierzać do końca. Piłkarzowi wygasa umowa, która obowiązuje do końca tego roku.

Mikkel Kirkeskov trafił do zespołu Piasta latem 2018 roku, lecz jego odejście wydaje się przesądzone. Piłkarzowi wygasa kontrakt tej zimy, co powoduje, że gliwicki klub ma ostatnią szansę, aby zarobić jakiekolwiek pieniądze na sprzedaży zawodnika.

Dwa kluby w grze

Piotr Koźmiński z “Super Expressu” poinformował o tym, że Piast otrzymywał już oferty od Goztepe. Najpierw Turcy mieli zaproponować 50 tysięcy euro, lecz gliwiczanie nie chcieli sprzedawać zawodnika za taką kwotę. Włodarze tego klubu wrócili z kolejną, ostateczną ofertą, która wynosi 100 tysięcy euro. Jednak to nie jedyny zespół, który zabiega o duńskiego piłkarza. Tym zespołem jest Holstein Kiel mogącą zaoferować podobną kwotę do tureckiego klubu.

Brak szans na pozostanie

Ten sam dziennikarz doniósł także, że nie ma praktycznie szans na pozostanie Kirkeskova w Piaście. Powodem tego są pieniądze, które większe mogą zaoferować piłkarzowi oba wspomniane kluby. Teraz wszystkie decyzje należą do Piasta. Piłkarz może pozostać w klubie do zimy i pomóc zespołowi w kwalifikacjach do Ligi Europy, lecz także istnieje scenariusz, w którym Piast Gliwice będzie chciał zarobić na swoim zawodniku, pozbywając się go już w tym oknie transferowym.