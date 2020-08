Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował o tym, że ACF Fiorentina włączyła się do rywalizacji o pozyskanie Karola Linetty’ego. Wcześniej w mediach donoszono, że zawodnik podpisze kontrakt z Torino.

Przyszłość Karola Linetty’ego w klubie Sampdorii powoli dobiega końca. Wszystko wskazuje na to, że ubiegły sezon był ostatnim w tym klubie. Od dłuższego czasu w mediach informowano, że polski pomocnik trafi do Torino, jednak według Di Marzio do walki o podpis zawodnika włączyła się Fiorentina.

Wyrobiona marka

Karol Linetty trafił do Sampdorii latem 2016 roku, przechodząc na zasadzie transferu definitywnego z Lecha Poznań. Od tamtego czasu sukcesywnie wzrastała jego reputacja w tym zespole. Szczególnie udany miał ostatni sezon, w którym udawało mu się wybiegać na murawę z opaską kapitana. Jednak wydaje się, że Polak odejdzie z klubu, a zainteresowanie włoskich klubów tylko potwierdza jego wyrobioną markę na Półwyspie Apenińskim.

Ponadto zainteresowani doświadczonym obrońcą

Według informacji wspomnianego włoskiego dziennikarza Linetty to nie jedyny zawodnik, jakim interesuje się Fiorentina. “Viola” chce pozyskać także doświadczonego Thiago Silvę, któremu wygasa umowa po zakończeniu sezonu. Brazylijczyk na ten moment jest jednak zawodnikiem Paris Saint-Germain. “Paryżanie” w niedzielę staną przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. W finale zmierzą się z Bayernem Monachium. PSG nigdy w swojej historii nie sięgnęło po to trofeum, ba po raz pierwszy zagrają w finale tych rozgrywek.