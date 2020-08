W ramach finału baraży o awans do Serie A zmierzyły się ze sobą drużyny Spezii i Frosinone. Zawodnikiem drugiego z wymienionych zespołów jest Przemysław Szymiński.

Finał baraży o awans do Serie A rozgrywany jest w formie dwumeczu. W pierwszym spotkaniu Spezia Calcio okazała się lepsza i wygrała na wyjeździe z Frosinone Calcio 0:1. Tym razem rywalizacja przeniosła się do miasta La Spezia.

Przebieg meczu

Przed spotkaniem było wiadomo, że to Frosinone musi gonić wynik z pierwszego meczu. Już w 13. minucie byli o krok od wyjścia na prowadzenie, lecz piłka po uderzeniu Beghetto trafiła w słupek. W dalszej części pierwszej połowy to właśnie goście byli stroną dominującą, lecz nie potrafili pokonać dobrze dysponowanego bramkarza rywali, Simone’a Scuffeta. W drugiej połowie swoją okazję miała także Spezia, jednak po strzale Gyasiego futbolówka poleciała tuż nad poprzeczką. Niedługo potem Frosinone wyszło na prowadzenie za sprawą Marcusa Rohdena po uderzeniu w prawy róg bramki. Goście przeważali, lecz nie zdołali już pokonać bramkarza rywali. Tym samym do Serie A awansowała Spezia Calcio.

Historyczny sukces

W finale baraży padł wynik 1:1, lecz to Spezia wywalczyła awans do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Wszystko za sprawą tego, że ten klub był wyżej w tabeli ligowej Serie B na zakończenie sezonu zasadniczego. Tym samym Spezia Calcio po raz pierwszy w historii klubu zagra w rozgrywkach Serie A. Kibice tego zespołu tłumnie świętują to osiągnięcie, wychodząc na ulicę.

Spezia Calcio – Frosinone Calcio 0:1 (0:0)

0:1 Marcus Rohden 61′

Spezia: Scuffet; Ferrer (88′ Vignali), Erlic, Terzi, Vitale, Maggiore (78′ Mora), Ricci, Bartolomei, Nzola (88′ Di Gaudio), Galabinov, Gyasi (73. Mastinu).

Frosinone: Bardi; Brighenti (85′ Paganini), Ariaudo, Krajnc, Salvi (77′ Tribuzzi), Rohden, Maiello (86′ Citro), Haas, Beghetto, Ciano, Novakovich (67′ Ardemagni).