Zagłębie Lubin – Lech Poznań. Typy, kursy (20.08.2020)

Zagłębie Lubin w pierwszej kolejce nowego sezonu ekstraklasy zmierzy się z Lechem Poznań. Czy Zagłębie zatrzyma zespół, który zachwycał pod koniec poprzednich rozgrywek?

Zagłębie Lubin – Lech Poznań zapowiedź

“Miedziowi” rozpoczęli nowy sezon od wygranej w Pucharze Polski ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3:1. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że zespół doznał kilku osłabień. Do Lecha powędrował Alan Czerwiński, natomiast do Wolfsburga w ostatnich dniach trafił Bartosz Białek. Ostatnio Zagłębie dokonało jednak wzmocnień – do klubu trafili Jakub Żubrowski, Samuel Mraz, Lorenco Simić, Jakub Wójcicki, Mateusz Bartolewski i Soren Resse. Jak się spiszą nowi piłkarze w ligowych rozgrywkach? To na razie pozostaje niewiadomą.

Tymczasem z Lecha, poza Christianem Gytkjaerem i Wołodymyrem Kostewyczem, na razie nie odszedł nikt z podstawowych zawodników. Oczywiście, mówi się dużo o możliwym odejściu Kamila Jóźwiaka, Jakuba Modera czy Tymoteusza Puchacza. Wciąż jednak w sprawie ich transferów nie było konkretów. Trzeba też przypomnieć, że “Kolejorz” na razie kontynuuje serię 10 spotkań w lidze bez porażki.

Należy zwrócić uwagę na to, że Lech nie wygrał z Zagłębiem już od pięciu spotkań. Poprzednie starcie zespołów zakończyło się remisem 3:3. Czy tym razem lubinianie znowu nie dadzą się pokonać “Kolejorzowi”?

Zagłębie Lubin – Lech Poznań kursy

Faworytem bukmacherów w tym pojedynku jest drużyna gości. Kurs na zwycięstwo Lecha wynosi 2.15, natomiast na triumf Zagłębia 3.41. Tymczasem kurs na remis ustalono na kurs 3.40.

Zagłębie Lubin – Lech Poznań typy

Oba zespoły grają ofensywnie, więc powinniśmy oglądać bramki po dwóch stronach. Trzeba stwierdzić, że Filip Starzyński ma szczęście do meczów z “Kolejorzem” – przeciwko temu rywalowi zdobył już pięć goli. Może tym razem również znajdzie drogę do siatki?

Zagłębie – Lech | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.70 STS

Zagłębie – Lech | Typ: Filip Starzyński strzeli gola @3.75 STS