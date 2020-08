Mateusz Spychała podpisał kontrakt z Wartą Poznań

Mateusz Spychała został nowym zawodnikiem Warty Poznań. Dołączył on do beniaminka Ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu. Piłkarz związał się z klubem dwuletnią umową z możliwością przedłużenia jej o rok.

Prawy obrońca pozostanie zatem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. W poprzednim sezonie był bowiem piłkarzem Korony Kielce.

Podstawowy defensor

Spychała to wychowanek Lecha Poznań. Piłkarz nie przebił się jednak do dorosłej ekipy “Kolejorza”. Po latach spędzonych w stolicy Wielkopolski, trafił kolejno do Radomiaka, Stali Mielec oraz Korony Kielce. W spadkowiczu Ekstraklasy rozegrał w minionej kampanii 24. spotkania w Ekstraklasie.

“Młody, perspektywiczny zawodnik”

Pozyskanie prawego obrońcy skomentował za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu dyrektor sportowy Warty Poznań, Robert Graf. – Mateusz jest naszym pierwszym, ale nie ostatnim wzmocnieniem prawej strony obrony. Cieszymy się, że wybrał Wartę Poznań, ponieważ to młody, perspektywiczny zawodnik, z doświadczeniem na poziomie Ekstraklasy, a do tego Wielkopolanin.

Na ten moment jedynym rywalem dla Spychały do gry na prawej obronie Warty jest Jakub Kuzdra. Piłkarz, który jest o rok starszy od nowego nabytku klubu z Poznania, trafił do zespołu przed rokiem z Bytovii Bytów.

