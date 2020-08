Media obiegła informacja, iż Harry Maguire został aresztowany! Piłkarz Manchesteru United wdał się w awanturę z policjantami.

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek na greckiej wyspie Mykonos. Reprezentant Anglii przebywa obecnie na wakacjach.

Manchester United confirm they are aware of “an alleged incident involving Harry Maguire in Mykonos last night” following reports the club’s captain was arrested in Greece pic.twitter.com/mvZLXIM6TF

— B/R Football (@brfootball) August 21, 2020