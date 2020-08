Ronald Koeman kompletuje sztab szkoleniowy, z jakim będzie współpracował w Barcelonie. Dzisiaj poznaliśmy dwa nazwiska, które będą asystentami holenderskiego trenera.

Współpracownikami Koemana zostali Henrik Larsson oraz Alfred Schreuder. Obaj podpisali umowy do czerwca 2022 roku.

Były legendarny piłkarz

Henrika Larssona kojarzy z pewnością każdy kibic. Legendarny szwedzki piłkarz najlepsze lata kariery spędził w barwach Celtiku Glasgow, gdzie występował w latach 1997 – 2004. Został czterokrotnym mistrzem Szkocji oraz sześciokrotnym królem strzelców tamtejszych rozgrywek! Następnie przeniósł się do Barcelony, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz triumfował w Lidze Mistrzów. W pamiętnym finale z Arsenalem (2:1) z 2006 roku, Szwed pojawił się na boisku z ławki i zanotował dwie asysty, które wydatnie pomogły “Dumie Katalonii” w końcowym zwycięstwie. Larsson przez krótki czas był też zawodnikiem Manchesteru United.

Jako trener dotychczas pracował wyłącznie w Szwecji. Przenosiny do Barcelony będą więc jego trenerskim debiutem poza ojczyzną.

Wraca do roli asystenta

Alfred Schreuder w swoim trenerskim CV ma wpisaną pracę u boku naprawdę świetnych szkoleniowców. Zaczynał jednak co prawda jako asystent trenerów, którzy nie mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami. W Twente pełnił tę rolę u Steve’a McClarena, Michaela Preud’homme’a czy Co Adriaanse. W ostatnich latach współpracował z Julianem Nagelsmannem w Hoffenheim oraz Erikiem ten Hagiem w Ajaxie Amsterdam. Schreuder był asystentem ten Haga w ubiegłorocznej kampanii, w której Holendrzy doszli aż do półfinału Ligi Mistrzów.

W poprzednim sezonie zdecydował się na powrót do Hoffenheim. Tym razem jednak podjął się pracy pierwszego szkoleniowca, zastępując odchodzącego do RB Lipsk Juliana Nagelsmanna. Schreuderowi nie poszło jednak zbyt dobrze. Holender w czerwcu został zwolniony ze stanowiska.