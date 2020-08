Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Zagłębiu Lubin

Jak podaje serwis “lubin.pl”, w szeregach drużyny Zagłębia Lubin pojawiły się kolejne przypadki koronawirusa. Wydaje się, że rozegranie dzisiejszego spotkania z Lechem Poznań nie jest jednak zagrożone.

Dziennikarze wspomnianej strony internetowej powołują się na informacje, które otrzymali dzisiejszego dnia. Wśród zakażonych osób mają być młodzi piłkarze Zagłębia. – Dziś otrzymaliśmy informację o kolejnych siedmiu przypadkach – zakażonych jest sześciu mężczyzn i jedna – 18-letnia – kobieta. Mężczyźni mają od 18 do 60 lat. Wiemy, że wśród nich na pewno są młodzi zawodnicy miedziowych. Wszyscy mieli kontakt z osobą zakażoną.

Chaos informacyjny

Komentarza w sprawie odmawia zarówno rzecznik prasowy lubińskiego klubu, jak i lubiński sanepid. Te same słowa słyszymy niemal od początku. Lubiński sanepid odsyła nas do rzeczniczki dolnośląskiej placówki, tłumacząc, że tutaj „Pani dyrektor jest bardzo zajęta”. Dziś także nie znalazła choćby kilku minut, by zrelacjonować sytuację epidemiczną w Lubinie. Ile przypadków zakażenia jest w Zagłębiu Lubin? Czy nadal dotyczy to wyłącznie rezerw, czy może wirusem zakazili się trenerzy, fizjoterapeuci? Czy idąc na dzisiejszy mecz kibice są bezpieczni? „Proszę dzwonić do Wrocławia, na policję, do Centrum Zarządzania Kryzysowego” – to odpowiedzi, które słyszeliśmy w sekretariacie podczas kolejnych prób kontaktu – informuje “lubin.pl”.

Kolejne przypadki

Jeśli informacje się potwierdzą, byłaby to oznaka rozprzestrzeniania się wirusa w szeregach Zagłębia. Kilka dni temu drugi zespół przeszedł na obowiązkową kwarantannę, gdy u jednego z piłkarzy wykryto objawy COVID-19.