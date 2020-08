Ciekawe informacje napłynęły od “The Athletic”. Chelsea ma prowadzić zaawansowane rozmowy w sprawie zakontraktowania Thiago Silvy.

Brazylijczyk wraz z końcem sezonu opuści szeregi Paris Saint-Germain. Przed środkowym obrońcą ostatni mecz w barwach francuskiego klubu. W niedzielę PSG zagra w finale Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium.

Marzenie o grze w Premier League

Jak podają dziennikarze “The Athletic”, Thiago Silva chciałby na koniec kariery spełnić swoje marzenie i spróbować swoich sił w Premier League. Pomimo blisko 36 lat na karku, piłkarz wierzy, że poradziłby sobie z tym wyzwaniem. Stoper po epizodach gry dla Dynama Moskwa oraz FC Porto, na stałe trafił do Europy w 2009 roku, kiedy to został wykupiony przez Milan. Latem 2012 roku zasilił szeregi Paris Saint-Germain. Po ośmiu latach gry w klubie, Brazylijczyk może wznieść trofeum Ligi Mistrzów. Do tej pory seryjnie zdobywał jedynie krajowe mistrzostwa.

Niezbędne doświadczenie

Środkowy obrońca decyzję dotyczącą swojej przyszłości podejmie po niedzielnym spotkaniu. Na ten moment najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest Londyn i zasilenie szeregów Chelsea. Frank Lampard ciągle próbuje wzmocnić środek defensywy. Na kosztowne transfery Declana Rice’a czy Lewisa Dunka nie ma raczej co liczyć. Klub poczynił już bowiem szereg wydatków, a w kolejce czekają jeszcze operacje kupna Kaia Havertza, Bena Chilwella czy też nowego bramkarza. Wydaje się więc, że pozyskanie Thiago Silvy byłoby naprawdę ciekawą opcją. Brazylijczyk z pewnością wprowadziłby do defensywy “The Blues” dużo spokoju i masę doświadczenia.