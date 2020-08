Coraz bliżej inauguracji sezonu PKO Ekstraklasy jest Legia Warszawa. W sobotę 22 sierpnia “Legioniści” zmierzą się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Z pewnością Legia za cel obrała sobie obronę mistrzowskiego tytułu.

Legia Warszawa zagrała już w kampanii 2020/2021 dwa spotkania. Najpierw zmierzyła się w 1/32 finału Pucharu Polski z GKS Bełchatów, wygrywając na wyjeździe aż 1:6. Następnie rozpoczęła też swoją przygodę na arenie międzynarodowej. W pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów “Legioniści” pokonali na Łazienkowskiej 3 drużynę Linfield FC 1:0.

Kapustka w kadrze

Aleksandar Vuković na konferencji przed spotkaniem z Rakowem Częstochowa oznajmił, że Bartosz Kapustka znalazł się w kadrze na to spotkanie.

– Deklaruję, że Bartek Kapustka znajdzie się w kadrze meczowej z szansą na występ w meczu. Oczywiście mamy jeszcze jeden trening i wszystko musi być w porządku. Dyspozycję Bartka oceniam bardzo pozytywnie, biorąc pod uwagę przerwę, jaką miał od grania w ostatnim czasie. Nie potrzebuje tak wiele czasu, by być do naszej dyspozycji. Już jest na dobrym poziomie, a przed nami kwestia wprowadzania go do systemu i naszego stylu gry – zapowiedział trener Legii.

Zadowolony z Mladenovicia

Serbski zawodnik zdążył zaliczyć premierowe trafienie w barwach Legii Warszawa w spotkaniu z GKS-em Bełchatów. Na wspomnianej konferencji szkoleniowiec “Legionistów” powiedział, że jest zadowolony z dobrego wprowadzenia się do drużyny Filipa Mladenovicia.

– Jeżeli chodzi o boki obrony, to mamy na bardzo dobre pole manewru, a sytuacja może być jeszcze lepsza. Bardzo cieszy mnie sposób, w jaki do drużyny wprowadził się Filip Mladenović. Karbo jest już doświadczonym wyjadaczem i jego dyspozycja nie jest zaskoczeniem. Cieszy, że Filip szybko zaaklimatyzował się w zespole i znalazł wspólny język z drużyną na boisku i poza nim. Będzie to wyglądało jeszcze lepiej – powiedział Vuković.