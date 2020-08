Oficjalnie: Kenny Saief wraca do Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk poinformowała na swojej stronie internetowej, że Kenny Saief powrócił do klubu. Piłkarz trafia do “biało-zielonych” na zasadzie wypożyczenia z RSC Anderlecht.

Lechia Gdańsk z pewnością nie będzie przesadnie aktywna na rynku transferowym. Już zimą tego roku było wiadome, że po zakończeniu ubiegłego sezonu do zespołu trafi Bartosz Kopacz. Wcześniej także “biało-zieloni” rozwiązali tematy Mihalika i Tobersa. Ten pierwszy spędzi kolejną kampanię na wypożyczeniu w gdańskim zespole. Z kolei Tobers został wykupiony przez Lechię z łotewskiego klubu – FK Lipawa.

Przygotowany na grę

W rozmowie z serwisem “Lechia.net” Kenny Saief przyznał, że nie miał przerwy między rozgrywkami, gdyż piłkarz normalnie trenował z belgijskim klubem.

– Trenowałem z Anderlechtem przez półtora, może dwa miesiące. Nie miałem przerwy między rozgrywkami, nie byłem na żadnym urlopie. Można powiedzieć, że przyjechałem do Gdańska bezpośrednio z treningu w Belgii. Myślę, że jestem w dobrej formie. – powiedział piłkarz.

Trener zadowolony

Na oficjalnej stronie internetowej Lechii Gdańsk możemy przeczytać wypowiedź Piotra Stokowca, który nie kryje swojego zadowolenia z transferu zawodnika.

– Cieszę się, że Kenny wraca do naszego zespołu. Znamy jego możliwości, a on sam poznał realia polskiej ligi, co jest dużym atutem w kontekście wkomponowania go do drużyny. Chcemy aby obcokrajowiec był nie tylko uzupełnieniem składu, ale jego realnym wzmocnieniem. Wierzę, że z Kennym będziemy lepszą drużyną – powiedział trener Lechii.