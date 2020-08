Według informacji Vito Angelè, AC Milan stara się pozyskać dwóch zawodników, Serge’a Auriera z Tottenhamu i Tiemoué Bakayoko z Chelsea FC.

Milan z pewnością wzmocni się przed nadchodzącym sezonem. Obu wyżej wymienionych piłkarzy było już łączonych z przenosinami do klubu. Jak poinformował Vito Angelè przedstawiciele Milanu mają przebywać w Londynie, gdzie negocjują transfery dwóch zawodników.

Powrót do klubu?

Tiemoué Bakayoko dał się już poznać sympatykom Milanu, ponieważ był już zawodnikiem “Rossoneri”. Do włoskiego klubu trafił latem 2018 roku, przechodząc na zasadzie wypożyczenia z Chelsea FC. Francuz spisywał się w rozgrywkach Serie A lepiej niż na angielskich boiskach, lecz włodarze Milanu nie zdecydowali się wykupić zawodnika. Tym samym piłkarz powrócił do Londynu, ale nie na długo, ponieważ sezon 2019/2020 spędził na wypożyczeniu w AS Monaco. Teraz znowu jest głośno o tym, że Bakayoko mógłby trafić do zespołu “Rossoneri”. W Chelsea FC wydaje się, że nikt na zawodnika nie liczy, więc Francuz będzie mógł zmienić otoczenie.

Pozyskają zawodnika Tottenhamu?

Innym zawodnikiem, o którego walczy Milan jest Serge Aurier. O rozpoczęciu rozmów z włodarzami Tottenhamu informował już wcześniej Fabrizio Romano. Ten sam dziennikarz podkreślił, że Iworyjczyk jest głównym celem Milanu na prawą obronę. Obecnie na tę pozycję Stefano Pioli może wystawić Davide Calabrię lub Andreę Contiego, którzy nie gwarantują wysokiego poziomu.